 شاهد.. مشجع “نصراوي” يسير عكس السير على طريق “خريص” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. مشجع “نصراوي” يسير عكس السير على طريق “خريص”

شاهد.. مشجع “نصراوي” يسير عكس السير على طريق “خريص”
المناطق - الرياض

فوجئ قائدو السيارات على طريق خريص بالرياض اليوم (الأحد)، بشخص بدا من ملابسه أنه مشجع لنادي النصر، إلا أنه كان يسير عكس اتجاه السير.

وأظهر مقطع فيديو المشجع وقد ارتدى ثوبًا أصفر بلون قميص نادي النصر، مع وضع ملصق على صدره، كما ارتدى شماغًا بلون أصفر وأطرافه زرقاء، وهما اللونان المميزان للنادي.

الغريب أن المشجع، والذي سار عكس السير، لم يكن يقود مركبة، ولكنه كان يقود دراجة هوائية بثلاث عجلات، وقد اكتست هي الأخرى باللون الأصفر مع ملصق على مقدمة الدراجة، يبدو أنه صورة للمشجع نفسه.

وتناول مرتادو مواقع التواصل الفيديو بالنقد اللاذع، فالرجل يسير بدراجة هوائية على طريق ‏خريص‏ السريع للسيارات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، ناهيك عن أنه يسير عكس اتجاه السير، ورأوا أنه يمكن أن يعبر عن حبه لناديه بطرق أخرى.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    .. سفهاء يتعلقون بسفاهة المشكلة تأتي من الإعلام .. والإعلام السفيه الذي يقيم لهذه الترهات والسفاهات وزنا .

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