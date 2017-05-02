 رئيس الفلبين رداً على دعوة ترامب لزيارة أمريكا: أنا مشغول للغاية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس الفلبين رداً على دعوة ترامب لزيارة أمريكا: أنا مشغول للغاية

رئيس الفلبين رداً على دعوة ترامب لزيارة أمريكا: أنا مشغول للغاية
د ب أ

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه غير متأكد مما إذا كان سيلبي دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، قائلاً إن جدول أعماله مزدحم للغاية.

وأضاف دوتيرتي للصحفيين بعد تفقد سفن حربية صينية راسية في مسقط رأسه بمدينة دافو سيتي جنوبي الفلبين: “أنا مشغول للغاية … لا أستطيع تحديد وعد معين”.

وتحدث ترامب ودوتيرتي هاتفيا يوم الأحد وبحثا قضايا متنوعة بينها الحرب المثيرة للجدل على المخدرات للرئيس الفلبيني، وخلال المحادثة دعا ترامب دوتيرتي إلى زيارة الولايات المتحدة.

وقال دوتيرتي إنه التزم بالفعل بالقيام بزيارتين رسميتين إلى روسيا وإسرائيل خلال العام الجاري بجانب استضافة قمة دول شرق آسيا أواخر العام الجاري التي يتوقع أن يحضرها ترامب، وكان البيت الأبيض قد ذكر إن دعوة ترامب تستهدف بحث أهمية العلاقات الأمريكية – الفلبينية.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    محمد ابراهيم

    محاجنه أم الفحم

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