 ​قناة إيرانية: محمد بن سلمان بصق في وجه إيران.. ومستشار بالديوان الملكي: واضح أن اللقاء أوجعهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

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​قناة إيرانية: محمد بن سلمان بصق في وجه إيران.. ومستشار بالديوان الملكي: واضح أن اللقاء أوجعهم

​قناة إيرانية: محمد بن سلمان بصق في وجه إيران.. ومستشار بالديوان الملكي: واضح أن اللقاء أوجعهم
المناطق - الرياض

كشف المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، عن تعليق إحدى القنوات الإيرانية على اللقاء التلفزيوني الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء)؛ حيث قالت إن ولي ولي العهد “بصق في وجه إيران”.

وقال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني في تغريدة له على “تويتر”: “قناة Press Tv الإيرانية تقول إن محمد بن سلمان “بصق” في وجه إيران وتطالب بتحرير مكة والمدينة”، مضيفاً: “واضح أن لقاء محمد بن سلمان أوجعهم للغاية”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد أكد في حواره أمس، أنه لا توجد نية للحوار مع إيران، مبرراً ذلك بأنه لا يمكن الحوار مع دولة تسعى لنشر مذهبها في كل العالم الإسلامي تحت شعار ظهور المهدي المنتظر.

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و قال  ولي ولي العهد  الأمير  محمد بن سلمان إن إيران تحاول السيطرة على العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال  لقاء محمد بن سلمان ولي ولي العهد ، الثلاثاء، من التلفزيون السعودي.

وتساءل الأمير محمد بن سلمان حول طريقة التفاهم مع إيران، مشيراً إلى أنهم يريدون السيطرة على العالم الإسلامي، وأن منطقهم تحضير البيئة الخصبة لحضور المهدي المنتظر.

وأضاف أن طهران تحاول السيطرة على العالم الإسلامي، ولو بحرمان شعبها من التنمية. وقال إن   النظام الإيراني قائم على أيديولوجية متطرفة فكيف يمكن التفاهم معه؟ وأضاف: “نعرف أن السعودية هي هدف أساسي للنظام الإيراني”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    محمد الدهمشي

    اللهم احفض بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه ،

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