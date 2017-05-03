 لماذا أوقفت البدلات وما الذي أعادها؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

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لماذا أوقفت البدلات وما الذي أعادها؟

لماذا أوقفت البدلات وما الذي أعادها؟
المناطق - الرياض

أوضح ولي ولي العهد، الأمير  محمد بن سلمان، أن قرار إيقاف البدلات كان مؤقتاً منذ البداية، على أن تتم مراجعته.

وأضاف، في المقابلة  مساء الثلاثاء، أن القرار كان مؤقتاً ويراجع بشكل دوري وتمت مراجعته بعد تحسن الإيرادات النفطية.

وقال: “عندما صار سعر البرميل 47 دولاراً لا نقدر أن نأخذ مخاطرة. الفرق بين هذه الفترة والفترات الماضية ليست طويلة. وهي تأخذ سنوات في دول أخرى”.

وفي رد على سؤال: هل كان حجم البدلات مؤثراً؟ أكد  الأمير_محمد بن سلمان أنه يجب أن “تأخذ كل الإجراءات ثم ترجع إلى الوضع المناسب”، نافياً ما نشر في الصحف الغربية حول أن إعادة البدلات كان بضغط شعبي، وقال “ليس صحيحاً ما تنشره الصحف الغربية بأن إعادة  البدلات تحت ضغط شعبي”.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان – إجابةً عن سؤال فيما إذا انخفض سعر برميل  النفط إلى 30 دولاراً – قائلاً “سنرجع لنفس التقشف، وما نعمل عليه اليوم سوف يجعلنا أقوى على تلقي الصدمات، من دون إجراءات فيها ربط حزام”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ولد الوطن

    الحمدلله نحن في نعمة .. حفظ الله ملك الوعد والوفاء و ولي عهده و ولي ولي العهد الاوفياء .

    اضافة رد

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