 استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة

استمرار هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية .

التعليقات (١) اضف تعليق

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    امجاد

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