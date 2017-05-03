وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز .. رئيس هيئة البيعة عن عمر 92 عاما

انتقل إلى رحمة الله اليوم رئيس هيئة البيعة الأمير مشعل بن عبدالعزيز عن عمر يناهز 92 عاما .

أسرة تحرير “المناطق” تتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسرة المالكة، داعية أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح جناته، “أنا لله وأنا إليه راجعون”.

والأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود (5 سبتمبر 1926–3 مايو 2017 )، رئيس هيئة البيعة. وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. ووالدته هي شهيدة.

ولد في الرياض، كان يحب السياسة والطيران منذ صغره، وكان والده الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي أصبح ملكًا في عام 1351 هـ قرر تدريبه على الحرب في عام 1353 هـ وكان بعمر 8 أعوام. وفي عام 1355 هـ قرر والده إيكال لابنه خالد بتعليمه الحروب وذلك لأن عمر والده تجاوز 60 عام، وأنهى تعلمه في الحروب في عام 1357 هـ فأكمل تعليمه وانتهى منه في عام 1365 هـ.

عينه والده الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1364 هـ نائبًا لوزير الدفاع، وبقي في ذلك المنصب حتى وفاة أخيه وزير الدفاع الأمير منصور عام 1370 هـ فعينه والده وزيرًا للدفاع خلفًا له. وبعد وفاة والده عين نائبًا لوزير وزارة المعارف، وكان يعمل مع الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود وبقي في هذا المنصب حتى بعد أن تركها الأمير فهد. وفي عام 1382 هـ أعيد تعيينه وزيرًا للدفاع والطيران وبقي فيها لفترة قصيرة. وبعد ذلك عين أميرًا لمنطقة مكة المكرمة. وفي عام 1389 هـ عينه الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لهيئة السياحة ، وبقي فيها حتى عام 1414 هـ، ثم عينه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مستشار له وبقي يتولى هذا المنصب حتى عام 1426 هـ عندما قرر ترك السياسية والتفرغ إلى حياته الشخصية وتجارته حيث أنه يمتلك عدة مشاريع بالمملكة أشهرها مجموعة الشعلة القابضة، كما أنه يرأس مجلس إدارة بايونييرز القابضه للاستثمارات المالية. بتاريخ 10 ديسمبر 2007 عينه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لهيئة البيعة.