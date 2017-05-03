الجاسر يكرم صحي الصناعية بخميس مشيط لحصوله على شهادة الجودة “سباهي”

كرم القطاع الصحي بمحافظة خميس مشيط يوم أمس العاملين بمركز الرعاية الصحية الأولية بالصناعية بعد حصول المركز على شهادة اعتماد الجودة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “ سباهي ” بحضور مستشار ونائب المدير العام بصحة عسير الدكتور عبدالله الجاسر ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور أحمد الغزواني ومدير القطاع الصحي بمحافظة الخميس الأخصائي خالد بن سعد القحطاني و عدد من منسوبي فريق الجودة بإدارة الصحة العامة بصحة عسير و فريق الجودة بإدارة القطاع وعدد من العاملين بمركز صحي الصناعية.

وقد بدأ الحفل بكلمة لمدير القطاع الصحي رحب بالحضور وأشاد بدعم مدير عام صحة عسير ومساعديه لتسهيل المعوقات في سبيل الحصول على هذا الإنجاز، مثمناً جهود العاملين في كل من إدارة القطاع ومركز صحي الصناعية، معرباً عن شكره على جهودهم وتفانيهم فيما قدموه للحصول على الاعتماد.

ثم ألقى الدكتور عبدالله الجاسر كلمة أشاد فيها بجهود إدارة القطاع وجميع العاملين بمركز الصناعية، مؤكداً على استمرار صحة المنطقة بدعم جميع المراكز في سبيل الحصول على مثل هذه الإنجازات الوطنية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمجتمع كما ألقى مساعد المدير العام للصحة العامة كلمة ثَّمن فيها الجهود المميزة والعمل بروح الفريق الواحد من جميع فرق الجودة القائمة على هذا الإنجاز و لفريق عمل مركز الصناعية.

وفي نهاية الحفل سلّم راعي الحفل ومدير القطاع الصحي دروع تذكارية للضيوف وشهادات شكر وتقدير لفرق الجودة بالصحة العامة بصحة عسير وإدارة القطاع الصحي بخميس مشيط وفريق عمل مركز صحي الصناعية.