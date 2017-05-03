 الشباب ينهي موسمه بفوز معنوي ويأزم موقف الاتفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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الشباب ينهي موسمه بفوز معنوي ويأزم موقف الاتفاق

الشباب ينهي موسمه بفوز معنوي ويأزم موقف الاتفاق
المناطق_الدمام

أنهى الشباب موسمه بفوز معنوي على الاتفاق ١-صفر في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة ٢٦ والأخيرة من “دوري جميل” للمحترفين، وتمكن “الليث” بقيادة مدربه السعودي سامي الجابر من تحقيق فوزه الثامن دورياً وخطف النقاط الثلاث ليصل الى النقطة ٣٣ متقدماً للمركز الخامس في انتظار نتائج منافسيه على هذا المركز الليلة، واستمر بذلك تفوقه تاريخياً على خصمه بفوزه السابع في دوري المحترفين مقابل ثلاثة لأصحاب الأرض، وعلى الرغم من ان المواجهة بلا حسابات وبدون اي ضغوطات على الفريقين الا انها لم ترتق للمستوى المأمول وظهرت متواضعة في المستوى خلال معظم مجرياتها، وتأثر “فارس الدهناء” بعدد من الغيابات في صفوفه مثل حسن كادش ومحمد كنو ومحمد الكويكبي وتجمد رصيده عند ٢٧ نقطة في المركز الثامن، وغابت الجماهير عن المدرجات، فالحضور الجماهيري لم يتجاوز ٥٠٦ مشجعاً.

هدف الشباب الوحيد جاء في دقائق المباراة الأخيرة عن طريق لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم بعد جمله فنية أكثر من رائعة، إذ تبادل المهاجم الجزائري محمد بن يطو الكرة مع زميله لاعب الوسط عبدالوهاب جعفر الذي مررها بدوره على طبق من ذهب للصليهم إذ اكملها بقدمه في الشباك “٨١”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    فاعل خير

    الاتفاق علته عله العيب موب الدوسري اجانب ابو ريالين ومدرب سباك والدبل بلا فكر الحارس بملايين والوسط والهجوم ببلاش رخاص

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