القوات العراقية تتقدم صوب جيب خاضع لـ “داعش” بالموصل

أكد قائد عسكري، إن القوات المسلحة العراقية فتحت اليوم الخميس جبهة جديدة ضد تنظيم “داعش” في الموصل، إذ تهاجم الجيب الخاضع لسيطرة المتشددين بالمدينة من ناحية الشمال الغربي.

وأضاف وفقاً لـ”رويترز”، أن الفرقة المدرعة التاسعة وقوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تتجه صوب المدينة.

وقال إن، الهجوم سيساعد جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الاتحادية التي تتقدم بصعوبة كبيرة من جهة الجنوب.

ويقدم تحالف تقوده الولايات المتحدة دعما جويا وبريا رئيسيا للهجوم على الموصل معقل التنظيم “الإرهابي” في العراق.

وبدأت عملية الموصل في أكتوبر الماضي.