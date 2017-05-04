ورشة عمل بعنوان ( تنمية الدافعية لدى المتدربين ) بالكلية التقنية بنجران

نظم قسم تقنية الحاسب الآلي بالكلية التقنية بنجران ورشة عمل بعنوان “تنمية الدافعية لدى المتدربين” قدمها الأستاذ المحاضر ابراهيم اليامي بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية.

وقد استهدفت هذه الورشة المتدربين و من أبرز أهداف الورشة تعريف المتدرب بمفهوم الدافعية في مجال التدريب والمساهمة في رفع مستوى المتدربين وتنمية الجانب التدريبي ضمن منظومة التنمية المستدامة وتشجيع المتدربين على الإبداع والابتكار والتدريب الذاتي .

وتحدث “اليامي” عن كيفية الإلمام بمظاهر تدني الدافعية لدى المتدربين وأسبابها ومعرفة الأساليب الإرشادية لرفع مستوي الدافعية لديهم ومساهمة عضو هيئة التدريب في رفع مستوى الدافعية وعن أهم الممارسات التي ينبغي لعضو هيئة التدريب أن يقوم بها لإثارة الدافعية عند المتدربين نحو التدريب.

وفي ختام الندوة قدم رئيس قسم تقنية الحاسب الآلي بالكلية عبدالله بن حسن اليامي شهادة شكر وتقدير للمحاضر ابراهيم اليامي على هذه الورشة المهمة .

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام علي عبدالله آل عتيق، أن هذه الورشة تأتي ضمن البرامج التوعوية والأنشطة التي تنظمها الكلية لتوعية وتثقيف منسوبيها.​