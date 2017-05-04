لحوم مجهولة المصدر تغلق مطعم شهير بأبها

أغلقت وحدة متابعة الرقابة والنظافة مساء أمس مطعماً شهيراً في حي الموظفين بأبها .

وجد لدية أغنام مريضة ولحوم مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين٬ ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر.

أوضح ذلك المهندس عبدالعزيز الرمثي مدير عام الرخص والرقابة بأن وحدة المتابعه و الرقابة كشفت أن المطعم الشهير لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية ووجود ذبايح مريضة تم اعدادها لسلخ بالاضافة الى سوء النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر وذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة على المطاعم والمطابخ لتقديم أفضل الخدمات من حيث مستوى النظافة والاشتراطات الصحية.

من جانبه، أبان مدير وحدة المتابعة والرقابة الصحية والنظافة على سعيد الوادعي أنه تم رصد عدد من المخالفات الصحية أثناء الجولة تمثلت في ضبط ذبيحة مريضة بالجرب وغير صالحة للاكل تم اعدداها لسلخ وبقايا ذبائح تم تجهيزها استعداداً لبيعها من قبل العاملين في المطعم وتم مصادرة الذبيحة المريضه ومصادرة 52 حبة دجاج فاسدة و10كيلو لحم مجهول المصدر و10 كيلو كبدة فاسدة ومجهولة المصدر ومصادرة أواني طبخ بعدد 22 قدر اتضح عدم صلاحيتها لطبخ ووجود اثأر الصدى عليها ومصادرة 6 كيلو من الأطعمة المعدة للأكل والمبيتة وضبط ومصادرة 20 كيلو طماطم اتضح عليها العفن وظهور الحشرات بداخلها وضبط ومصادرة بهارات ومواد يمنع استخدامها لضررها الصحي على الفرد بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وعدم تقيد العاملين بالمطعم بالاشتراطات الصحية وتخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية في مستودع يفتقر ألي تطبيق الاشتراطات ووجود ثلاجات تبريد غير ملائمة لحفظ الاطعمة .

وأكد الوادعي انه تم الاغلاق الفوري للمطعم وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشئون البلدية والقروية بمشاركة المراقبين احمد منصور عسيري وفهد المازني وعيسى السفياني وهاني منصور .

جدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير تقوم خلال هذه الأيام بجولات وزيارات مفاجئة لجميع المطاعم والمطابخ للتأكد من سلامة كافة المعروضات وصلاحيتها، ولضمان تقديم بيئة صحية للمواطنين وللمحافظة على سلامتهم وأمنهم الغذائي.