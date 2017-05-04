هيئة السياحة تسوق للحرفيين والحرفيات بـ(جناح صنع بالقصيم)في مهرجان كلاسيك القصيم

يشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبرنامج بارع في ركن صنع في القصيم في مهرجان كلاسيك القصيم ، واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان ركن (صنع في القصيم) عبارة عن جناح لعرض وتسويق المنتجات الحرفيه المميزة والتي صنعت بالقصيم بايدي حرفي وحرفيات القصيم المهره مثل السدو الخوصيات الكروشية فن الديكوباج والنجارة ونحت المجسمات والتطريز وعدد من المنتجات الحرفية النسائية وأشار ان طريقة العرض تتضمن بطاقة توضح نوع المنتج والخامة المستخدمه والسعر ورقم تواصل مع الحرفي او الحرفية او المركز الذي تتبع له واكد المشيقح ان الجناح تسويقي وتعريفي بالحرفيين والحرفيات وبانتاجهم وهو احد انواع الدعم الذي تقدمه الهيئة لتطوير وتسويق منتجات الحرف اليدوية والمبدعين في هذا المجال.