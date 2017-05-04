 في بادرة وفاء.. ثانوية “أبها الأولى” تكرم قادتها عبر 66 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

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في بادرة وفاء.. ثانوية “أبها الأولى” تكرم قادتها عبر 66 عاما

في بادرة وفاء.. ثانوية “أبها الأولى” تكرم قادتها عبر 66 عاما
المناطق_أبها

كرمت مدرسة أبها الأولى الثانوية أمس عددا من قادتها الذين سبق لهم إدارة دفة العمل التربوي فيها عبر 66 عاما، من الذين تناوبوا على قيادتها منذ عام 1372هـ، فيما ناب عن المتوفين منهم أبناؤهم.

وأوضح قائد المدرسة الأستاذ يحيى المازني، أن الفكرة انطلقت  أولا من التاريخ العريق للمدرسة مبينا استشعار ما  لهؤلاء القادة التربويين من دور كبير في مسيرة التعليم فيها، وتخريج المئات من الطلاب الذين أصبحوا اليوم مسؤولين ومشاركين فاعلين في عجلة التنمية.

وكان الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة تضمن كلمة لقائد المدرسة، ثم عرضا مرئيا لمنجزات المدرسة، ومقتطفات لسير المديرين السابقين، فيما ألقى مدير المدرسة -قبل أكثر من 35 عاما- الأستاذ أحمد عائض عبد الخالق كلمة المحتفى بهم، حيث شكر القائمين على الحفل، مؤكدا أنه يأتي في إطار شيم الوفاء لمعلمين وتربويين بذلوا الجهد الكبير في سبيل رعاية النشء وتعليمهم آنذاك.

بدوره أكد مساعد مدير مكتب التعليم في أبها للشؤون المدرسية الأستاذ سعيد شار، على أهمية  مثل المناسبة، وما تحمله من مضامين احترام وتقدير ووفاء للمعلم، مشيدا بما قدمه قادة المدرسة السابقين من عناية وحرص على طلابهم، فيما تسلم القادة المكرمون الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، كما كرمت المدرسة طلابها المتفوقين ومنسوبيها المميزين.

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