ميليشيا الأسد تستهدف إدلب بالصواريخ واللطامنة بالبراميل المتفجرة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار الاشتباكات بين ميليشيا النظام والفصائل المعارضة في أطراف حيي القابون وتشرين، مع استهدافات متبادلة وخسائر بشرية مؤكدة في صفوف الطرفين.

ومع الاشتباكات العنيفة، قصفت قوات النظام منطقة الزيانات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، ومناطق في حوش الصالحية بالمرج في غوطة دمشق الشرقية.

وحسب ما أعلنه المرصد، استهدفت ميليشيا الأسد بالصواريخ أطراف بلدة سراقب بالريف الشرقي لإدلب، في حين نفذت الطائرات الحربية غارات على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

كما نفذت الطائرات الحربية غارات على قرية الصخر في الريف الشمالي الغربي لحماة، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة بلدة اللطامنة.