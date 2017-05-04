 تعليم الشرقية يدعو شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لسرعة تحديث بيانات النقل الخارجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

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تعليم الشرقية يدعو شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لسرعة تحديث بيانات النقل الخارجي

تعليم الشرقية يدعو شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لسرعة تحديث بيانات النقل الخارجي
المناطق_الدمام

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية إلى تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1437/1438هـ لإجراءات حركة النقل الخارجي ، حرصا على توفير المناخ الملائم وتحقيق الاستقرار النفسي لهم بما لايتعارض والأهداف الأساسية لسير العمل في الميدان التعليمي.

وأوضحت الإدارة في بيان وزعته أمس “الخميس” على كافة مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها الخطوات الإجرائية لتحديث الرغبات بناء على تعميم الوزارة بأنه يتطلب على طالبي النقل التأكد من سنة التقديم ومن الرغبات وترتيبها مع إمكانية الحذف أو التعديل أو الإضافة على الرغبات ، كما يمكنه الخروج من الحركة بحذف جيع الرغبات مع فقدان سنة التقديم خلال الفترة من 7/8/1438هـ إلى 11/8/1438هـ ، ولن ينظر إلى أي طلب تعديل للبيانات أو تصحيح للرغبات بعد إغلاق النظام أيا كان المتسبب ، حيث أن الفرصة مراجعة وتصحيح الرغبات متاحة للجميع قبل إغلاق النظام .

وأكدت بأن على الرئيس المباشر في المدارس والأقسام والإدارات طباعة تقرير الرغبات لحركة النقل الخارجي ” التجميعي والتفصيلي ” لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والعاملين في المدرسة أو القسم أو الإدارة بعد إغلاق النظام واعتمادها وحفظها مع مستندات تعديل البيانات إن وجدت في ملف خاص بحركة النقل ، مؤكدة على أهمية إبلاغ جميع الموظفين في المدارس الحكومية والأهلية بما في ذلك الموفدين للدارسة أو التدريس والمجازين والمبتعثين بمضمونه وتوقيعهم بالعلم

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