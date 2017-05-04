نيابة عن سمو أمير القصيم .. وكيل الإمارة المساعد يرعى حفل تكريم رواد العمل الخيري في بر بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، رعى وكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، أمس ، حفل تكريم رواد العمل الخيري في جمعية البر الخيرية ببريدة (بر) ، بمناسبة مرور 40 عاماً منذ تأسيس الجمعية ، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الجمعية ألقاها عضو مجلس ادارة جمعية البر الخيرية ببريدة الدكتور إبراهيم بن حمود المشيقح الذي رحب في بداية كلمته بالجميع ، مؤكداً أن الحديث عن الأعمال الخيرية في المملكة يبهج النفس ويثلج الصدور ، مشيراً إلى أن جميعة بر بريدة لها النصيب الأكبر في ذلك ، حيث أنها 40 عاماً من العطاء ، منوهاً أنها ليست مجرد أرقام تتلى ولكن حقائق تثبت حب الوطن والتطور بالعمل حتى أصبحت من أكبر الجمعيات في المملكة ، إذ أنها استطاعت بر بريدة أن تضع له مكانة مرموقة في عدة جوانب تنموية وإنسانية وخيرية ، مفيداً أن ما تم تحقيقه على يد رجال مخلصين من عام 1398 هـ يجسدون روح التكافل والتعاون الاجتماعي ، مشيراً إلى أن الجمعية تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة ، وبمتابعة مستمرة ودائمة من قبل سمو أمير القصيم ، شاكراً الجميع على الحضور والمشاركة في إنجاح هذا الحفل.

بعد ذلك كلمة الداعمين وشركاء النجاح ألقاها بالنيابة عنهم رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم التي رحب بها بالجميع ، لافتاً الإنتباه إلى أن حرص الجميع على حضور مثل تلك الاحتفالات وإقامتها واهتمام سمو أمير المنطقة بها تؤكد اهتمام ولاة الأمر ودعمهم لكل سبل الخير ، الذي يحث عليه ديننا الحنيف ، سائلاً الله العون والتوفيق لكل دعم وبذل من وقته وجهده وماله في هذه الجمعية المباركة ، داعياً رجال الأعمال والموسيرين إلى تقديم المزيد من التعاون لخدمة ودعم أعمال الجميعة ، راجياً من الله أن يحفظ لنا أمن بلادنا واستقرارها ورخائها ، شاكراً الجميع على الحضور والمشاركة ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

إثر ذلك قُدم فلم وثائقي عن الجمعية الذي استعرض موجزاً عن جهود الجميعة طيلة 40 عاماً منذ تأسيسها ، وقصة نشأة الجميعة حين جمع ، رجل الأعمال الشيخ صالح السلمان – رحمه الله – رجالات بريدة ، واتفقوا على إنشائها في شهر رمضان عام 1398 للهجرة.

أعقب ذلك كلمة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان بهذه المناسبة التي قال نيابة عن امير منطقة القصيم الذي تعذر حضوره لطارئ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز ، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة ، مبدياً سعادته بما سمعه من جهود في الجميعة التي وصفها بالمباركة منذ تأسيسها ، منوهاً بالجهود التي بذلوها الداعمين وفاعلي الخير ، داعياً الله الرحمة لمن توفى منهم ومتع من بقي منهم بالصحة والعافية ، مشيراً إلى أنها ليست بجمعية خيرية فقط وإنما تجاوزت ذلك لتصبح جمعية نفع تنموي في منطقة القصيم ونموذجاً لذلك ، مفيداً أن منطقة القصيم منطقة رائدة في العمل التطوعي والعمل الخيري ، مقدماً جزيل شكره للداعمين الذين هم أساس عمل الجمعية وسر نجاحها ، داعياً الله لهم التوفيق وان يمدهم بعونه ، مبتهجاً بهذا الاحتفال لمرور اربعين عام على جميعة البر الخيرية بمدينة بريدة ، مكرراً الشكر والعرفان لمن اسس.