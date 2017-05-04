 ضبط وافد يروج مخدرات عبر محل ملابس رجالية في حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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ضبط وافد يروج مخدرات عبر محل ملابس رجالية في حائل

ضبط وافد يروج مخدرات عبر محل ملابس رجالية في حائل
المناطق_حائل

ضبطت بلدية وسط المدينة بقيادة مدير إدارة الخدمات المسائية والطوارئ راكان البخناني والمراقبين ماجد الدوخي ومفرح الشمري ورضا الشمري، عاملاً يعمل في محل ملابس رجالية وإكسسوارات يروج ويبيع الجيرو وما يعرف بالتنباك واللمجة.

ورصد مراقب وإدارات الخدمات المسائية، العامل وتم الاستدلال على محله وضبطه وهو يقوم ببيع هذه المواد الضارة، وتمت مصادرة كميات كبيرة من هذه المواد والتحفظ عليها ورفع عينات منها لتحليلها، هذا وتم إيقاف العامل عن العمل وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه، علماً بأنه يقوم ببيع القطعة أكثر من 10 ريالات والكمية أكثر من 10 آلاف قطعة بقيمة إجمالية 70 ألف ريال.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    شاهر

    تمام الحمدالله وفقكم الله واصلو تشديد الرقابه على المحلاة.حاولو.دخول.المحلاة.بدون ماتبرز شخصيتك كاموظف.حتى لايتحفظون لئنى نشوف مخالفات .كثر….اينكم…تطلعون جوله.بعدشهرليه مايكون جولاتكم بشل يومي

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