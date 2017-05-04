ضبط وافد يروج مخدرات عبر محل ملابس رجالية في حائل

ضبطت بلدية وسط المدينة بقيادة مدير إدارة الخدمات المسائية والطوارئ راكان البخناني والمراقبين ماجد الدوخي ومفرح الشمري ورضا الشمري، عاملاً يعمل في محل ملابس رجالية وإكسسوارات يروج ويبيع الجيرو وما يعرف بالتنباك واللمجة.

ورصد مراقب وإدارات الخدمات المسائية، العامل وتم الاستدلال على محله وضبطه وهو يقوم ببيع هذه المواد الضارة، وتمت مصادرة كميات كبيرة من هذه المواد والتحفظ عليها ورفع عينات منها لتحليلها، هذا وتم إيقاف العامل عن العمل وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه، علماً بأنه يقوم ببيع القطعة أكثر من 10 ريالات والكمية أكثر من 10 آلاف قطعة بقيمة إجمالية 70 ألف ريال.