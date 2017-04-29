الإمارات تُخطط لسحب جبلين جليديين من القطب الجنوبي إلى سواحلها !

تسعى دولة الإمارات لتغير المناخ المحيط بها بشكل جذري عبر مجموعة من المشاريع الطموحة، التي كشفت الستار عنها مثل التخطيط لسحب جبلين جليديين من القطب الجنوبي إلى سواحل “الفجيرة”، الإمارة الوحيدة المطلة على بحر العرب.

وقال المستشار عبد الله الشحي، المدير التنفيذي لمكتب المستشار الوطني المحدود في مدينة مصدر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في حديث لـ CNN، إنهم انتهوا من إعداد الدراسات التقنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، بالتعاون مع شركة فرنسية تعمل على تجربة سحب جبل جليدي إلى سواحل أستراليا.

ووفقا للدراسة فإنه سيتم سحب الجبل الأول في الربع الأول من العام 2019، عن طريق سفن تم تجهيزها خصيصًا لهذا الغرض.

وفى توضيح للمخطط، قال الشحي: “بمجرد دخول الجبال الجليدية في وسط عالي الرطوبة حول بحر العرب، سيتكثف بخار الماء محدثاً منخفضاً جوياً يتحول إلى دوامة، تجذب نحو مركزها الغيوم الهائمة من بحر العرب، فتُثقل بالماء، و تمطر غزيراً على مدار السنة”.

فى النهاية، قال المدير التنفيذي لمكتب المستشار الوطني المحدود في مدينة مصدر، إن وجود الجبال الجليدية على سواحل إماراة الفجيرة يشكل عامل جذب سياحي كبير، ويُسهم في “تحويل صحراء الإمارات إلى مروج خلال خلال عشر سنوات فقط”.