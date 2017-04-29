 “أسمن امرأة في العالم “تبدأ رحلة العلاج في أبوظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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“أسمن امرأة في العالم “تبدأ رحلة العلاج في أبوظبي

“أسمن امرأة في العالم “تبدأ رحلة العلاج في أبوظبي
المناطق _ابوظبي

تبدأ المصرية إيمان عبدالعاطي، رحلة علاجها في مستشفى برجيل، بعد وصولها مساء اليوم إلى مطار أبوظبي الدولي، على متن طائرة طبية خاصة تابعة لشركة مصر للطيران من مدينة مومباي الهندية.

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