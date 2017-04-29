“أسمن امرأة في العالم “تبدأ رحلة العلاج في أبوظبي

وكانت في انتظار إيمان سيارة إسعاف مجهزة خصيصاً لحالتها، تم تزويدها بسرير خاص، ووحدة عناية مركزة، نظراً لحالتها الصحية، ويرافقها فريق طبي متخصص من برجيل لرعايتها، بحسب الدكتور يسين الشحات، المدير الطبي التنفيذي في برجيل.

وأوضح الدكتور الشحات لوسائل الإعلام أن استقبال حالة إيمان للعلاج في برجيل، جاء تفاعلاً مع مبادرة عام الخير، التي دشّنتها القيادة الرشيدة. ونوّه إلى أنه تم إعداد غرفة خاصة في الطابق الأول من مستشفى برجيل، حيث توجد وحدة العناية المركزة.

وأوضح الدكتور الشحات، أنه بعد دراسة كافة التقارير الطبية الخاصة بالمريضة، أعد الفريق الطبي في برجيل خطة علاج متكاملة، تشمل التأهيل البدني والنفسي والعصبي للمريضة.

وأضاف أن بعد إجراء مزيد من الفحوصات لإيمان، البالغة من العمر 36 عاماً، سيتحدد ما إذا كان ستجرى لها عمليات أخرى أم لا، بعد أن خضعت لعمليتي تكميم المعدة واستئصال المرارة في الهند.

وأكد الدكتور الشحات، أنه لن يتم التخلي عن إيمان، التي كان يقدر وزنها بـ 500 كيلوغرام، وسيتم تقديم كافة الرعاية اللازمة لها، حتى تتماثل للشفاء بإذن الله