القنيفذ يتوج ثانوية ابن رشد ببطولة كلنا الحد الجنوبي للمعلمين

رعى ممثل شركة تطوير التعليمية لبرنامج مدارس أندية الحي ؛ مدير النشاط الطلابي بتعليم الجوف الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفذ و بحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية بصوير ، و مشرف التربية البدنية بسكاكا الأستاذ أمين الكريع ؛ اللقاء الختامي لبطولة “كلنا الحد الجنوبي” و الخاصة بالمعلمين بمدارس قطاع صوير والتي نظمها نادي مدرسة الحي في ثانوية ابن رشد بصوير ؛ بين فريقي ثانوية ابن رشد و مدارس التلاحم الأهلية و انتهى اللقاء بفوز ابن رشد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

و توّج القنيفذ فريق ثانوية ابن رشد بالمركز الأول و الميداليات الذهبية بالإضافة إلى مبلغ مالي ، و مدارس التلاحم بالميداليات الفضية و مبلغ مالي ، كما تم تكريم المميزين و المشاركين بالإضافة إلى الجوائز الفردية في هذه البطولة .

كما قام القنيفذ بتكريم عدد من الرعاة والداعمين لأنشطة و برامج النادي من الجهات الحكومية و الأهلية و تم تكريم الراعي الرسمي لهذه البطولة مجموعة عبد العزيز الحمادي التجارية مثمنًا لهم مشاركتهم المجتمعية في دعم ورعاية الأنشطة التربوية و الرياضية في قطاع صوير .

بعدها قام الحضور بأخذ جولة في أركان و أقسام النادي و الإطلاع على مناشط و برامج النادي ، و افتتح ركن الأنشطة المعززة للصحة مستمعًا لشرح موجز عن هذا الركن و الخدمات التي يقدمها لمستفيديه .