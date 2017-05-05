“بن لبده و بن نومه ” ينهون خلاف قبلي

تم يوم الثلاثاء الموافق 6/ 8 / 1438 في محافظة الدرعية صلح قبلي بين قبيلة ال سعد ( المقابيس ) وقبيلة الشبوة ( ال عون ) التي وقعت مشاجرة بين شخصين قبل حوالي سته شهور ،،، وبعد تدخل وجاهته معالي الفريق اول الشيخ/ فيصل بن لبده والشيخ / سعود بن نومه – شيخ قبيلة العرجان تم قبول الصلح وتحديد الموعد وانهاء الشحناء بينهم دون شرط اوقيد … وقد حضر الصلح الشيخ بندر بن لبدة والشيخ عبدالله بن فردان وناصر القريوي عضو مجلس البلدي في محافطة الدرعية وبعض المشايخ والوجهاء … وكان في استقبالهم الشيخ عويد بن مستور شيخ ال عون وجماعته