 “بن لبده و بن نومه ” ينهون خلاف قبلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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“بن لبده و بن نومه ” ينهون خلاف قبلي

“بن لبده و بن نومه ” ينهون خلاف قبلي
المناطق _متابعات

تم يوم الثلاثاء الموافق 6/ 8 / 1438 في محافظة الدرعية صلح قبلي بين قبيلة ال سعد ( المقابيس ) وقبيلة الشبوة ( ال عون ) التي وقعت مشاجرة بين شخصين قبل حوالي سته شهور ،،، وبعد تدخل وجاهته معالي الفريق اول الشيخ/ فيصل بن لبده والشيخ / سعود بن نومه – شيخ قبيلة العرجان تم قبول الصلح وتحديد الموعد وانهاء الشحناء بينهم دون شرط اوقيد … وقد حضر الصلح الشيخ بندر بن لبدة والشيخ عبدالله بن فردان وناصر القريوي عضو مجلس البلدي في محافطة الدرعية وبعض المشايخ والوجهاء … وكان في استقبالهم الشيخ عويد بن مستور شيخ ال عون وجماعته

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