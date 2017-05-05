 بعد واتساب.. “عطل مفاجئ” يصيب تويتر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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بعد واتساب.. “عطل مفاجئ” يصيب تويتر

بعد واتساب.. “عطل مفاجئ” يصيب تويتر
المناطق - الرياض

توقف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن العمل لفترة وجيزة، صباح الجمعة، في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد يوم واحد من توقف تطبيق “واتساب” في جميع أنحاء العالم لمدة ساعتين.
واشتكى مستخدمو تويتر في منطقة الشرق الأوسط من انقطاع الموقع لمدة نصف ساعة صباح الجمعة.

ولم يعلق مسؤولو شركة “تويتر” إلى حدود الساعة عن هذا العطل الذي أصاب الموقع.

وكان تطبيق واتساب لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية توقف، فجر الخميس، عن العمل لنحو ساعتين.

وتسبب العطل المفاجئ في حرمان أكثر من مليار مستخدم لواتساب من استخدام خدمة الاتصالات الأساسية بالنسبة إليهم، مما أثار شبه “ثورة” على منصات التواصل الاجتماعي.

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