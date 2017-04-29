وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي في 3 مدن

أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع البنك في كلٍّ من الرياض، وجدة، والخرمة.

وأبرز البنك، أنَّ الوظائف على مسمى:

1- مسؤول أول مراقبة أمن المعلومات: الدرجة الجامعية في أمن المعلومات.

2- مدير إدارة أمن المعلومات: الحد الأدنى درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

3- مساعد إدارة الموارد البشرية (برنامج رواد الأهلي): خريجي الجامعات الجدد (درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير).

4- صراف فروع الرجال: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في مجال: (إدارة الأعمال – المحاسبة – التسويق – التمويل والاستثمار – الأعمال البنكية – التأمين – المبيعات – لغة انجليزية – حاسب آلي).