 وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي في 3 مدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي “المالية”: لا أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية.. 7 مليارات ريال فقط “محمد” .. ثاني أكثر الأسماء انتشارا في بريطانيا والأول في‏ لندن روسيا: المناطق الآمنة فى سوريا ستكون مغلقة أمام الطائرات الحربية الأمريكية شاهد.. لحظة رشق المرشحة الفرنسية “لوبان” بالبيض وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي في 3 مدن دراسة: تناول الفراولة يقي من السرطان أول طائرة صينية الصنع تحلق بنجاح أمير حائل: عملت منذ الصغر وتعاقدت مع شركة صينية للتغليف.. وأحتفظ بأول ريال كسبته بعد واتساب.. “عطل مفاجئ” يصيب تويتر تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز مضر بالصحة افتتاح المعرض التشكيلي لوزارة الثقافة والإعلام في جدة

وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي في 3 مدن

وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي في 3 مدن
 المناطق - الرياض

أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع البنك في كلٍّ من الرياض، وجدة، والخرمة.

وأبرز البنك، أنَّ الوظائف على مسمى:

1- مسؤول أول مراقبة أمن المعلومات: الدرجة الجامعية في أمن المعلومات.

2- مدير إدارة أمن المعلومات: الحد الأدنى درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

3- مساعد إدارة الموارد البشرية (برنامج رواد الأهلي): خريجي الجامعات الجدد (درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير).

4- صراف فروع الرجال: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في مجال: (إدارة الأعمال – المحاسبة – التسويق – التمويل والاستثمار – الأعمال البنكية – التأمين – المبيعات – لغة انجليزية – حاسب آلي).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>