شاهد.. لحظة رشق المرشحة الفرنسية “لوبان” بالبيض

تعرضت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، أمس، للرشق بالبيض من قبل محتجين، أثناء زيارتها لمدينة بريتاني الفرنسية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة ” BFMTV” الحراس الشخصيين للمرشحة الفرنسية وهم يحمون رأسها من رمي المحتجين لها.

وتناقل ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو، لحظة وصول المرشحة الفرنسية مارين لوبان للمدينة، لعزمها عقد عدة لقاءات، حيث تفاجأت بهتافات ” فليسقط الفاشيين” من قبل المحتجين.

يشار إلى أن لوبان و ايمانويل ماكرون، كانا قد تبادلا الاتهامات خلال “المناظرة الحاسمة”، قبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التي ستنطلق يوم الأحد المقبل 7 مايو.

وبحسب النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، حصل ماكرون على المركز الأول بـ 24.01 % من الأصوات، تليه لوبان بـ 21.30 %.