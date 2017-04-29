“محمد” .. ثاني أكثر الأسماء انتشارا في بريطانيا والأول في‏ لندن

كشف استطلاع جديد في بريطانيا، أن اسمي “محمد” و”أميليا” هما الأكثر شعبية بين الأطفال بالمملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهرت الاستطلاعات التي أجريت في كل مدينة ببريطانيا، أن اسم “محمد” جاء باعتباره الأكثر شعبية للأولاد في لندن، وثاني أكثر الأسماء شعبية على الصعيد الوطني.

فيما سمي ما يقرب من نصف الأسماء في بريطانيا، بالأسماء الجرمانية مثل “هاري” و”هنري” و”شارلي” مرة أخرى، وعلى الحدود في أسكتلندا اعتبر اسما “جاك” و”أوليفيا” الأكثر شعبية، في حين كان “أوسيان” متصدرًا بشكل كبير في ويلز.

وتم جمع البيانات من قبل معهد Character Cottages خلال مزيج من البحوث الإقليمية والسجلات الوطنية.