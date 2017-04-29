“المالية”: لا أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية.. 7 مليارات ريال فقط

أكد وكيل وزارة المالية هندي السحيمي، أن إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة ستكلف الحكومة نحو 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) فقط هذا العام.

وقال لتلفزيون العربية: لن يوجد أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية العامة للدولة، وستكلف تقريبا 7 مليارات ريال هذا العام.

وأضاف: إن الحكومة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام، رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق. ولفت السحيمي إلى أن الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية خلال الأشهر القادمة.

وأفاد بأنه سيتم تغطية نحو 25-35% من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية.