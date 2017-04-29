 “المالية”: لا أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية.. 7 مليارات ريال فقط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“المالية”: لا أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية.. 7 مليارات ريال فقط “محمد” .. ثاني أكثر الأسماء انتشارا في بريطانيا والأول في‏ لندن روسيا: المناطق الآمنة فى سوريا ستكون مغلقة أمام الطائرات الحربية الأمريكية شاهد.. لحظة رشق المرشحة الفرنسية “لوبان” بالبيض وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي في 3 مدن دراسة: تناول الفراولة يقي من السرطان أول طائرة صينية الصنع تحلق بنجاح أمير حائل: عملت منذ الصغر وتعاقدت مع شركة صينية للتغليف.. وأحتفظ بأول ريال كسبته بعد واتساب.. “عطل مفاجئ” يصيب تويتر تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز مضر بالصحة افتتاح المعرض التشكيلي لوزارة الثقافة والإعلام في جدة واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

“المالية”: لا أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية.. 7 مليارات ريال فقط

“المالية”: لا أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية.. 7 مليارات ريال فقط
المناطق - الرياض

أكد وكيل وزارة المالية هندي السحيمي، أن إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة ستكلف الحكومة نحو 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) فقط هذا العام.

وقال لتلفزيون العربية: لن يوجد أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية العامة للدولة، وستكلف تقريبا 7 مليارات ريال هذا العام.

وأضاف: إن الحكومة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام، رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق. ولفت السحيمي إلى أن الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية خلال الأشهر القادمة.

وأفاد بأنه سيتم تغطية نحو 25-35% من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>