وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة الدرجة الجامعية، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:

1- مدير التسويق التجاري: الدرجة الجامعية في تخصص (الأعمال، أو التسويق).

2- مدير العلامة التجارية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.

3- مدير مجموعة المنتجات: الدرجة الجامعية في تخصص التسويق.

4- مدراء التسويق: الدرجة الجامعية في تخصص (الأعمال، أو التسويق).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2017م.