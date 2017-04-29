 وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة الدرجة الجامعية، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:
1- مدير التسويق التجاري: الدرجة الجامعية في تخصص (الأعمال، أو التسويق).
2- مدير العلامة التجارية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.
3- مدير مجموعة المنتجات: الدرجة الجامعية في تخصص التسويق.
4- مدراء التسويق: الدرجة الجامعية في تخصص (الأعمال، أو التسويق).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2017م.

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