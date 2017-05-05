 ايفانكا .. وصلت الحدود الشمالية ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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ايفانكا .. وصلت الحدود الشمالية !

ايفانكا .. وصلت الحدود الشمالية !
المناطق - الرياض

قاد اعجاب مواطن بابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسمية مولودته الجديدة باسمها، حيث سمى المواطن سالم العنزي ابنته “ايفانكا”.

وفي وثيقة جرى تداولها على نطاق كبير، تظهر تسجيل اسم المولودة باسم “ايفانكا” في مستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر .

يذكر أن حوادث تسمية الأبناء على أسماء شخصيات شهيرة تعتبر ظاهرة، حيث سمى أحد المواطنين قبل سنوات ابنه على اسم لاعب كرة القدم الروماني رادوي، كما سمى آخر ابنه باسم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.

 

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    أين الأحوال المدنية .. وأين قانون الأسماء الممنوعة والأسماء المخالفة للشرع ؟

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