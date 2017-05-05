مرجع شيعي إيراني يحذر بلاده من انتشار السلفية في إيران

حذر المرجع الشيعي الإيراني البارز، ” جعفر سبحاني”، من انتشار السلفية بصورة كبيرة داخل إيران، مطالبا بالحذر من السليفيين كونهم في حقيقتهم أعداء للتشيع.

ووفقا لموقع “مشرق نيوز” الإيراني، قال سبحاني: إن “انتشار السلفية في إيران ازداد بشكل كبير جدا، وهؤلاء في المظهر سلفيون، لكنهم في داخلهم أعداء للشيعة”.

واتهم سبحاني المملكة بالعمل على نشر السلفية وتوسعها، بهدف معاداة الشيعة؛ لذلك، وفي ظل هذا الوضع الراهن، فإن الدفاع عن “أهل البيت” والشيعة من قبل طلبة العلم والباحثين الشيعة واجب عيني”.

وطالب سبحاني طلبة الشيعة في إيران بأن ينشطوا على وسائل التواصل الاجتماعي؛ للرد على ما سماها الهجمة الإعلامية السلفية على وسائل التواصل ضد الشيعة.

وتشير الاحصائيات أن تعداد أهل السنة في إيران تتراوح ما بين “15 و20%” وهم يتوزعون على كردستان وبلوشستان وخراسان وبو شهر والأحواز وجيلان والعاصمة طهران التي يقدر عدد السنة فيها وحدها “1.5” مليون سني وهم ممنوعون من إقامة مسجد لهم في طهران.

يذكر أن إحصائيات رسمية إيرانية صدرت عام “2014” أكدت أن ولأول مرة يصبح عدد تلاميذ المدارس السنة في المرحلة الابتدائية “50%” من مجموع التلاميذ في عموم إيران.

وتروج وسائل الإعلام الإيرانية بأن المملكة تحاول نشر التسنن بين الإيرانيين، بهدف إثارة القلاقل وتحريضهم ضد النظام الإيراني.

وينتهج النظام الإيراني العنف ضد النشطاء السنة على الدوام، وتعرض المعتقلون لديه لكل أشكال التعذيب للاعتراف بجرائم لم يقوموا بها، كم يحكم على غالبتهم بالإعدام بتهم نشر أفكار مضللة .