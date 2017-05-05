 قريبا تشغيل الطواري بمستشفى المظيلف التابعة لمنطقة مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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قريبا تشغيل الطواري بمستشفى المظيلف التابعة لمنطقة مكة

قريبا تشغيل الطواري بمستشفى المظيلف التابعة لمنطقة مكة
المناطق_سعيد القرني
زار  استشاري الطواري  بصحة مكة المكرمه  د/ عبدالرحمن غفوري
  مستشفى المظيلف العام  ضمن زيارته  لطواري صحة القنفذة   للاستفادة من خبراته في  هذا المجال  ووقف على التجهيزات بقسم طواري مستشفى المظيلف  وكان في استقبالة مدير مستشفى المظيلف العام الدكتور / عبدالعزيز الجعيد والمدير الطبي ورئيس قسم الطواري بالمستشفى ..
و  حاليا  جاري الاستعداد لتشغيل قسم  الطوارى بالمستشفى من قبل إدارة المستشفى وفريق العمل لتقديم الرعاية الطبية لأهالي المظيلف ومركز دوقة وعابري الطريق الساحلي والزوار .ويآتي هذا من اهتمامات فريق  العمل بالمستشفى  وصحة القنفذة .

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