اليونسكو تصادق على قرار يعتبر إسرائيل (سلطة احتلال) في القدس

أيد أعضاء المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الجمعة قرارا يعتبر إسرائيل “سلطة احتلال” في القدس، ويحضها على إلغاء أي إجراء من شانه أن يغير “طابع أو وضع” المدينة.

ويستنكر نص القرار الذي تمت الموافقة عليه في مقر اليونسكو في باريس “جميع الإجراءات والأفعال القانونية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، سلطة الاحتلال، التي غيرت أو تسعى إلى تغيير، طابع ووضع المدينة المقدسة، القدس”.

وأضاف أن “تحركات من هذا النوع تعد باطلة وكأنها لم تكن ولا بد من إلغائها فورا”.

وانتقد تحديدا ضم إسرائيل للقدس الشرقية بعدما احتلتها عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان القرار خضع للتصويت الثلاثاء ونال 22 صوتا مؤيدا مقابل عشرة معارضين فيما امتنع ممثلو 23 دولة عن التصويت، إلا أن تبنيه من قبل المجلس التنفيذي يعني أنه أصبح نافذا.

وفي أكتوبر، تبنت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو قرارا يدين أنشطة “التنقيب غير الشرعية” التي تجريها إسرائيل في القدس القديمة