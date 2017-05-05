 مقتل العشرات من مليشيا الحوثي والمخلوع بمحافظة حجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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مقتل العشرات من مليشيا الحوثي والمخلوع بمحافظة حجة

مقتل العشرات من مليشيا الحوثي والمخلوع بمحافظة حجة
المناطق_متابعات

أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، مقتل العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، في قصف لطيران التحالف العربي بمحافظة حجة.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العشرات من “الميليشيات” لقوا حتفهم في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة، بينهم ستة من قياداتهم الميدانية إثر تنفيذ طيران التحالف العربي غارات عدة على تجمعاتهم المسلحة.
وأوضح المركز أن مجموعات من محافظة صعدة تابعة للحوثيين قد استلمت قيادة جبهة ميدي قبل ثلاثة أشهر، لتتحول المجاميع من أبناء محافظة حجة، ومن قوات الحرس الموالي لصالح للعمل تحت توجيهات قيادات صعدة (المعقل الرئيسي الحوثيين).
وتدور معارك عنيفة بين الطرفين في جبهة ميدي منذ أكثر من عامين، استطاعت من خلالها القوات الحكومية بمساندة طيران التحالف العربي من السيطرة على عدة مواقع إستراتيجية أخرى في محيط المدينة.

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