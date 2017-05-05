ملاك سيارات تراثية وكلاسيكية من عمان يتباهون بسياراتهم بمهرجان كلاسيك القصيم

حين يرتسم الجمال و يحاكي الماضي الجميل ببساطته وعفويته ، يتجلى من خلال ذلك الأستمتاع والأنبهار من جمال وشموخ تلك السيارات القديمة والكلاسيكيه النادرة التي يستعرضها الأشقاء في دولة عمان ، بين ثنايا مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بمنطقة القصيم «كلاسيك القصيم» ، ببريدة .

محمد الصبحي من سلطنة عمان الشقيقه ، استطاع بجمال سيارته من نوع ” رولز رايس 1976 ” والتي مازالت لافتة للأنظار ان يجذب اهتمام الزوار ، مؤكداً أنه يستمتع ويهوى إقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية التي تمثل تاريخ عريق وماضي مجيد يفتخر به .

مشيراً أن له مشاركات متعدده في مهرجانات السيارات التراثية والكلاسيكية بدول الخليج العربي ، موضحاً ان عروض السيارات الكلاسيكية تجد إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية

ولفت الصبحي أن المهرجان أتاح لملاك السيارات النادرة والقديمة ، الفرصه لاستعراض سياراتهم، والتي نالت إعجاب المتفرجين بتنوع الطرازات المعروضة ، مشيداً بمثالية تنظيم المهرجان وحسن الأعداد ، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان على حسن الضيافة وتميز الفعاليات المعروضة .