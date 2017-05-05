 ملاك سيارات تراثية وكلاسيكية من عمان يتباهون بسياراتهم بمهرجان كلاسيك القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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ملاك سيارات تراثية وكلاسيكية من عمان يتباهون بسياراتهم بمهرجان كلاسيك القصيم

ملاك سيارات تراثية وكلاسيكية من عمان يتباهون بسياراتهم بمهرجان كلاسيك القصيم
المناطق_بريدة
حين يرتسم الجمال و يحاكي الماضي الجميل ببساطته وعفويته ، يتجلى من خلال ذلك الأستمتاع والأنبهار من جمال وشموخ تلك السيارات القديمة والكلاسيكيه النادرة التي يستعرضها الأشقاء في دولة عمان ، بين ثنايا  مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بمنطقة القصيم «كلاسيك القصيم» ، ببريدة  .
محمد الصبحي من سلطنة عمان الشقيقه ، استطاع بجمال سيارته من نوع ” رولز رايس 1976 ” والتي مازالت لافتة للأنظار ان يجذب اهتمام الزوار ، مؤكداً أنه يستمتع ويهوى إقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية التي تمثل تاريخ عريق وماضي مجيد يفتخر به .
مشيراً أن له مشاركات متعدده في مهرجانات السيارات التراثية والكلاسيكية بدول الخليج العربي  ، موضحاً ان عروض السيارات الكلاسيكية تجد إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية
ولفت الصبحي أن المهرجان أتاح لملاك السيارات النادرة والقديمة ، الفرصه لاستعراض سياراتهم، والتي نالت إعجاب المتفرجين بتنوع الطرازات المعروضة ، مشيداً بمثالية تنظيم المهرجان وحسن الأعداد ، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان على حسن الضيافة وتميز الفعاليات المعروضة .

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