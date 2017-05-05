 سنة إيران مهمشون ومحرومون الحقوق لكن في الانتخابات الرئاسية مهمون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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سنة إيران مهمشون ومحرومون الحقوق لكن في الانتخابات الرئاسية مهمون

سنة إيران مهمشون ومحرومون الحقوق لكن في الانتخابات الرئاسية مهمون
المناطق-يوسف المطيري

فجأة تطل فئة أهل السنة والجماعة في إيران المحرومة من المزايا السياسية والخدمات الاجتماعية، في عقول وخطب ومنابر مرشحي الرئاسة الإيرانية، لكسب صوتهم في السباق الرئاسي، وهو ما دفع عددا من المرشحين للزج بهم وبأهميتهم في حملاتهم الانتخابية .

ومن أبرز هؤلاء المرشحين “إبراهيم رئيسي” المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، والمقرب من المرشد “على خامنئي”، والذى خرج بتصريحات مؤخرا لاستدعاء أهل السنة إلى دائرة الضوء لتحقيق مكاسب سياسية في سباقه الانتخابي، وزعم على أهمية أن يكون “أهل السنة” متساوون مع الشيعة في الحقوق.

لكن تلك التصريحات يلمس منها أهل السنة أنها مجرد وعود فارغة، ولن تلامس التهميش الذي يعاني منه أهل السنة، على أرض الواقع من غياب لأدنى الحقوق السياسية والاجتماعية المكفولة لهم،

وحول ذلك قال عدد من أهل السنة في إيران أن وعود مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية حول مساندة أهل السنة، ما هو إلا متاجرة للاستهلاك المحلى والإعلامي من أجل تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي، مؤكدين أن الدستور الإيراني يهضم بشكل واضح حقوق أهل السنة والجماعة.

كما أكد مراقبون أن السجال من جانب المرشحين الإيرانيين حول أهل السنة ما هو إلا ذر الرماد بالعيون، ومحاولة يائسة لاستمالة أهل السنة بغية كسب أصواتهم الانتخابية في عملية الاقتراع دون الوفاء بوعدهم لهم حال فوزهم.

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