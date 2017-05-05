تزكية الأمير تركي بن خالد رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم للفترة المقبلة

زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم خلال اجتماعها الـ22 اليوم في القاهرة صاحب السمو الأمير تركي بن خالد رئيساً للاتحاد للفترة المقبلة.

وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة الأمير تركي بن خالد وعضوية المهندس هاني أبو ريده من مصر وعبدالخالق مسعود من العراق والدكتور حميد الشيباني من اليمن والدكتور جاسم الشكيلي من عمان والدكتور وديع الجرئ من تونس والدكتور معتصم جعفر من السودان ومحمد روراوه من الجزائر وغانم احمد غانم من الامارات واللواء جبريل الرجوب من فلسطين وسمر نصار من الأردن .

وبدأت الجمعية العمومية أعمالها بكلمة لسمو الأمير تركي بن خالد أعرب من خلالها عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والسعادة رؤساء الاتحادات العربية الاعضاء بالجمعية العمومية على جهودهم .. مؤكداً أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح لتحقيق هدفه من أجل كرة القدم العربية التي ستشهد إقامة البطولة العربية للأندية إلى جانب إقامة بطولات للمنتخبات وللفئات السنية في المستقبل القريب .

وناقشت الجمعية العمومية جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها حيث تم اعتماد الشعار الجديد للاتحاد إلى جانب المصادقة على التقارير المالية والفنية والادارية , كما تم تشكيل لجنة خاصة بإقامة يوم فلسطين في الدول العربية، بحيث تقام مباراة تجمع فريق من فلسطين مع أحد الفرق العربية في كل دولة في يوم واحد وغيرها من الأمور المتعلقة بكرة القدم العربية وتطويرها .