 اليافعي : نحتاج نقل تجربة نجاح ( كلاسيك القصيم ) إلى قطر  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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اليافعي : نحتاج نقل تجربة نجاح ( كلاسيك القصيم ) إلى قطر 

اليافعي : نحتاج نقل تجربة نجاح ( كلاسيك القصيم ) إلى قطر 
المناطق - بريدة
أشاد محمد محضار اليافعي عضو الجمعية الخليجية للسيارات الكلاسيكية في قطر والذي يرأس مجلس إدارتها الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ؛ بما رآه في مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بالقصيم “كلاسيك القصيم” واصفاً ذلك بأنه بصمة نوعية في التنظيم ، وضخامة عدد السيارات المشاركة ، وحسن تنظيم الوفود ، والتواجد الإعلامي والجماهيري الكبير ، وقال أن عشاق هذه الهواية في تزايد مستمر وتستحق أن تقام لها مثل هذه المحافل المتميّزة ، كاشفاً عن تملك الجمعية لأكثر من ٦٥٠ من السيارات النادرة عالمياً ، متمنياً نقل تجربة كلاسيك القصيم بكامل تفاصيلها إلى قطر .

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