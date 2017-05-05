اليافعي : نحتاج نقل تجربة نجاح ( كلاسيك القصيم ) إلى قطر 

أشاد محمد محضار اليافعي عضو الجمعية الخليجية للسيارات الكلاسيكية في قطر والذي يرأس مجلس إدارتها الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ؛ بما رآه في مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بالقصيم “كلاسيك القصيم” واصفاً ذلك بأنه بصمة نوعية في التنظيم ، وضخامة عدد السيارات المشاركة ، وحسن تنظيم الوفود ، والتواجد الإعلامي والجماهيري الكبير ، وقال أن عشاق هذه الهواية في تزايد مستمر وتستحق أن تقام لها مثل هذه المحافل المتميّزة ، كاشفاً عن تملك الجمعية لأكثر من ٦٥٠ من السيارات النادرة عالمياً ، متمنياً نقل تجربة كلاسيك القصيم بكامل تفاصيلها إلى قطر .