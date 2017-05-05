 ‎ثلاثة طلاب من تعليم مكة ينافسون في المرحلة النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 شعبان 1438 هجريا, الموافق 5 مايو 2017 ميلاديا

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‎ثلاثة طلاب من تعليم مكة ينافسون في المرحلة النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي

‎ثلاثة طلاب من تعليم مكة ينافسون في المرحلة النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي
المناطق - مكة
‎شارك 3 من طلاب تعليم منطقة مكة المكرمة بمرافقة الأستاذ فيصل بن أحمد أبوحيمد مدير إدارة التوعية الإسلامية ومنسق مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي لمنطقة مكة المكرمة في المرحلة النهائية على مستوى المملكة لمسابقة الأمير نايف بن عبدالزيز لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثانية عشر والتي أقيمت في المدينة المنورة صباح اليوم الجمعة الموافق 9-8-1438 . وقال فيصل أبو حيمد خضع الطلاب المرشحون لمتابعة دقيقة من قبل معلميهم بتكثيف المراجعة وتدريبهم على آلية المسابقة وتزويدهم بالمهارات المناسبة لتجاوز الاختبار . وأضاف “مثل المنطقة من أبنائنا الطلاب : 1/ المرحلة الابتدائية الطالب / فراس أيمن قطب من مدرسة فقيه الابتدائية من تعليم مكة 2/ المرحلة المتوسطة الطالب / حذيفة محمد فاروق من تعليم جدة 3/ المرحلة الثانوية الطالب / أحمد درديري من تعليم القنفذة وبين بو حيمد أن هذه المشاركة تأتي بعد تأهل الطلاب الثلاثة على مستوى منطقة مكة المكرمة في المسابقة التي أقيمت في مكة المكرمة على مستوى المنطقة التي ضمت ( مكة المكرمة-جدة -الطائف-القنفذة- الليث ) .

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