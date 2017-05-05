امير تبوك يوجه بإبعاد جميع العمالة المتسببة في بيع وتقديم اللحوم الفاسدة في المطاعم

وجه صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بإبعاد جميع العمالة المتسببة في بيع اللحوم الفاسدة او تقديمها للزبائن في المطاعم وذلك بعد تطبيق كافة العقوبات النظامية بحقهم من قبل الجهات المختصة وذلك لتعلق تلك المخالفات بصحة المواطن والمقيم جاء ذلك عقب الحملة التي قامت بها أمانة المنطقة مؤخراً على تلك المحلات والمطاعم كما وجه سموه الأمانة بتكثيف الرقابة الصحية والوقائية على جميع المطابخ والمطاعم بالمنطقة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم التهاون في هذا الأمر وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين، وأشار سموه إلى أن المواطن والمقيم لهما دور هام في هذا الجانب من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يرتكبها ضعاف النفوس والتعاون مع الأجهزة المختصة في سبيل ذلك.