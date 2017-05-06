 شاهد.. “ترمب”: أفخر أن تكون أولى رحلاتي الخارجية إلى السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. “ترمب”: أفخر أن تكون أولى رحلاتي الخارجية إلى السعودية

 المناطق - وكالات

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب وجهه للشعب الأمريكي صباح أمس، أن المملكة ستكون أولى وجهاته الخارجية، واصفاً زيارته لها بالتاريخية والمهمة.

وقال ترامب في خطابه الذي ألقاه من أمام البيت الأبيض: “يسرني اليوم وبكل فخر أن أوجه لكم وأشارككم هذا الإعلان التاريخي. إن أولى رحلاتي الخارجية منذ توليت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “رحلتي إلى المملكة العربية السعودية ستتضمن اجتماعاً تاريخياً بقادة من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث إن المملكة هي الراعية لأقدس بقعتين لدى المسلمين، ومن المملكة سنؤسس لعهد جديد من التعاون مع حلفائنا في الدول الإسلامية”.

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