 شاهد.. الأمير فيصل بن محمد بن سعود يفتتح معرض الفنان “شاهر” ويشاركه بعدد من لوحاته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. الأمير فيصل بن محمد بن سعود يفتتح معرض الفنان “شاهر” ويشاركه بعدد من لوحاته

المناطق - الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود المعرض الشخصي للفنان التشكيلي الكبير عبدالله شاهر عسيري؛ بقاعة روافد للفنون التابعة للجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” والذي يضم بين جنباته خمسون عملاً فنياً إبداعياً.

وأوضح الفنان “شاهر” أن هذا المعرض هو السابع له بعد ستة معارض دولية سابقة في كوريا الجنوبية وأبها وجده وواشنطن وأستراليا.

وقال في حديث خاص لـ”المناطق“: “أنا سعيد جداً بإقامة معرضي هذا في العاصمة الحبيبة الرياض؛ ويسعدني أن أقدم خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود لحضوره وإفتتاحه معرضي؛ وكان لي الشرف أن يكون سموه مشاركاً معي بعدد من أعماله؛ وأقول لسموه عوداً حميداً إلى الساحة الفنية؛ كما أنقل لسموه شكر جميع الزملاء والزميلات أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ وفناني وفنانات المملكة لما يوليه سموه من دعم ومتابعة وإهتمام لهذه الجمعية بصفته الرئيس الفخري لها”.

كما قدم “شاهر” الشكر لزملائه وأصدقائه ومحبيه؛ وللمهتمين بالفن التشكيلي؛ لحضورهم ودعمهم له.

يذكر أن المعرض يقع بقاعة روافد للفنون على شارع التخصصي في بناية “سياحيه” جنوب مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ ويستقبل زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

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