توفي مدافعاً عن الوطن.. المئات يتقدمهم المحافظ يشيعون جنازة القحطاني بأحد رفيدة

تقدم محافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح، مئات المصلين من العسكريين والمدنيين لأداء الصلاة على الشهيد محمد ناصر عبدالرحمن القحطاني، أحد الجنود البواسل، وذلك في جامع بن صمان في المحافظة.

وتوفي القحطاني مساء أمس الأول على الحد الجنوبي خلال تواجده مدافعا عن دينه ومليكه ووطنه، فيما ووري جثمانه الثرى في مقبرة آل مدير في المحافظة بحضور جمع غفير من المشيعين الذين أزدحمت بهم الشوارع المؤدية للمقبرة.

من جهته نقل محافظ أحد رفيدة لذوي الفقيد تعازي القيادة الرشيدة، وقال: أسأل الله له الرحمة والمغفرة؛ مضيفاً: “ابنكم شهيد الوطن بإذن الله، مات مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه، ونحن جميعًا فداء لهذا الوطن الغالي في جميع اتجاهاته؛ والعدو مدحور بإذن الله وجنودنا البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن؛ هم مصدر فخر لنا وهم الدرع القوي في وجوه الأعداء بعد الله عز وجل”.

من جانبهم، قال عدد من أقارب الفقيد “حمدا لله على قضاءه وقدره ، حيث توفي الفقيد أثناء تواجده مع أبطالنا البواسل مدافعا عن الدين والوطن والمليك ونسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته وأن يكتبه من الشهداء”.

وأضافوا “نحن فداء لهذا الوطن المعطاء وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عنه أرواحنا وكل ما نملك”.