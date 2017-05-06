 بالصور.. دولة أوروبية تطبع صورة الجندي التركي والطفل السوري آلان على عملتها الوطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان يقلد عدد من مصابي عاصفة الحزم و إعادة الأمل أنواط الاستحقاق أمير الباحة يزور الشيخ عثمان بن سويعد والشيخ عبدالعزيز بن رقوش ميسي يرفض تجديد عقده مع برشلونة حملة ماكرون تتعرض لهجوم إلكتروني خطير قبيل بدء الصمت الانتخابي خمس عادات تسبب لك القلق.. تعتقد أنها تمنحك الراحة بالصور.. دولة أوروبية تطبع صورة الجندي التركي والطفل السوري آلان على عملتها الوطنية إخلاء بلدات وإلغاء رحلات طيران في كندا بسبب الأمطار شاهد.. الأردن يحبط تهريب نصف مليون حبة كبتاجون إلى السعودية.. مخبأة داخل أصواف أغنام حية ! توفي مدافعاً عن الوطن.. المئات يتقدمهم المحافظ يشيعون جنازة القحطاني بأحد رفيدة “حزب الشيطان” يختنق .. ظواهر الأزمة أكبر من محاولات إخفائها شاهد.. الأمير فيصل بن محمد بن سعود يفتتح معرض الفنان “شاهر” ويشاركه بعدد من لوحاته 10 خطوات كي تصبح قياديا ناجحا في عملك

بالصور.. دولة أوروبية تطبع صورة الجندي التركي والطفل السوري آلان على عملتها الوطنية

بالصور.. دولة أوروبية تطبع صورة الجندي التركي والطفل السوري آلان على عملتها الوطنية
المناطق - وكالات

طبعت الحكومة الفنلندية، على عملتها الوطنية، بمناسبة الذكرى السنوية المئة لاستقلالها، صورة الجندي التركي لحظة احتضانه الطفل السوري آلان الكردي الذي مات غرقاً قبالة سواحل بحر إيجه، العام قبل الماضي.

وبحسب الخبر الذي أوردته صحيفة “NTV”، تحاول الحكومة الفنلندية، بمناسبة الذكرى السنوية المئة لاستقلالها، من خلال هذا التطبيق لفت الانتباه إلى العدالة العالمية، واحترام حقوق الإنسان.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفل السوري آلان الكردي، كان قد مات غرقاً، في منطقة بودروم التركية، وذلك في تاريخ 2 أيلول/سبتمبر، 2015، خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا، حيث غرق خلالها أيضاً أخوه وأمّه.

ولاقت صورة جثة آلان وهي ملقاة على الساحل، صدى عالمياً كبيراً، وذلك من خلال الانتشار الواسع الذي حققته على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>