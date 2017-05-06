 ميسي يرفض تجديد عقده مع برشلونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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ميسي يرفض تجديد عقده مع برشلونة

ميسي يرفض تجديد عقده مع برشلونة
المناطق - الرياض

ذكرت صحفية “آس” الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض عرض برشلونة الجديد المقدم إليه لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران عام 2018.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكاتلوني خاض مفاوضات امتدت لأشهر، مع خورخي ميسي والد اللاعب ووكيله القانوني، وان النادي عرض ما يقدر بـ 30-35 مليون يورو كدخل سنوي للاعب، لكن هذا العرض قوبل بالرفض.

وقالت الصحيفة الأكثر شعبية في إسبانيا أن هذا الرفض هو رسالة من اللاعب ووالده، إلى إدارة النادي، بأن الكرة أصبحت الآن في ملعبهم، وأن عليهم تقديم شيء أفضل للأرجنتيني، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات، وأن يصل الطرفين لحل مرضي للجميع خلال الأسابيع القادمة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي ووالده سينتظران لوقت أطول من أجل الضغط على الإدارة، وهو يبدو بمظهر أنه مستعد للخروج من الفريق، ويريد تحسين شروط عقده لأقصى حد ممكن، خاصة  بعد الصفقات التي منحت لكل من الأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار.

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