 أمير الباحة يزور الشيخ عثمان بن سويعد والشيخ عبدالعزيز بن رقوش | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يزور الشيخ عثمان بن سويعد والشيخ عبدالعزيز بن رقوش

أمير الباحة يزور الشيخ عثمان بن سويعد والشيخ عبدالعزيز بن رقوش
المناطق-عبدالرحمن سفر
قام صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بزيارة شيخ قبيلة بنى كبير الشيخ عثمان بن سويعد .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل الشيخ بن سويعد ببني كبير أعيان وأهالي بني كبير .
واعرب الشيخ عثمان عن سعادته وسروره لزيارة سمو امير المنطقة والتى تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب داعيا الله بان يحفظ للمملكة قادتها وولاة امرها مقدما التهنئة لسمو الامير الدكتور حسام بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه اميرا لمنطقة الباحة ، وقد تخلل الزيارة قصيده شعريه ترحيبا بسمو امير المنطقة فيما قدم الشيخ عثمان هديه تذكارية لسموه بهذه المناسبة.
من جهة ثانية  قام صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بزيارة شيخ قبيلة بنى عامر الشيخ عبدالعزيز بن رقوش .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الاستقبال الشيخ بن رقوش وأعيان وأهالي بني سار .
واعرب شيخ بنى عامر عن شكره وبالغ امتنانه لسمو الامير الدكتور  حسام بن سعود على زيارته الغير مستغربة من ولاة امرنا يحفظهم الله وقد تعودنا منهم الاهتمام الدائم وقربهم من الشعب داعيا الله بان يحفظ سموه وان يديم هذا التلاحم بين القيادة والشعب رافعا التهنئة لسموه الكريم بمناسبة صدور الامر السامي الكريم بتعيينه اميرا لمنطقة الباحة ، وتخلل الزيارة قصيدتين شعريه ترحيبا بسموه فيما قدم الشيخ بن رقوش هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة .

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