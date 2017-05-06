رئيس هيئة الأركان يقلد عدد من مصابي عاصفة الحزم و إعادة الأمل أنواط الاستحقاق

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن البنيان يوم أمس، مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقلدهم الأنواط المستحقة لهم، وذلك بالمستشفى العسكري في مدينتي خميس مشيط وجازان.

والتقى خلال الزيارة بالمصابين وأسرهم وأطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، وذلك ضمن برنامج رعاية المصابين وأسرهم من منسوبي القوات المسلحة.

وأوضح البنيان أن هذه الزيارة جاءت لرجال قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن بهدف الاطمئنان على صحتهم تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالحرص والاهتمام بالمصابين وتقديم جميع الخدمات الصحية لهم.

