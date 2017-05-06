بالفيديو.. شابان يتمكنان من القبض على ذئب تجول 5 أيام في شوارع سكاكا

تمكن شابان في حي السلمانية بمدينة سكاكا من القبض على ذئب وتسليمه لصاحبه، بعد 5 أيام من تجوله داخل الحي؛ مُسبباً حالة هلع كبيرة بين السكان.

ووثّق مقطع فيديو متداول عملية مطاردة سيارة للذئب بإحدى طرقات الحي؛ حيث ظهر الذئب وهو يفرُّ بسرعة عالية من السيارة بالقرب من منازل المواطنين.

وذكرت مصادر،أن شابين من أبناء الحي تمكنا من القبض على الذئب وتقييده وتسليمه لصاحبه، فيما أبدى سكان الحي غضبهم من ظهور الذئب بهذا الشكل المروع في الشوارع، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك وإلزام مربي الحيوانات المفترسة بتعهدات وضوابط للسلامة.