 نادٍ سعودي وآخر إماراتي يرغبان في ضم “كهربا”.. ومرتضى منصور يضع مبلغاً فلكياً للموافقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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نادٍ سعودي وآخر إماراتي يرغبان في ضم “كهربا”.. ومرتضى منصور يضع مبلغاً فلكياً للموافقة

نادٍ سعودي وآخر إماراتي يرغبان في ضم “كهربا”.. ومرتضى منصور يضع مبلغاً فلكياً للموافقة
المناطق - الرياض

كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عن تلقي إدارة النادي طلبين من نادٍ سعودي وآخر إماراتي للتعاقد مع اللاعب محمود كهربا في الموسم المقبل، عقب انتهاء فترة إعارته مع فريق اتحاد جدة، رافضاً الكشف عن تفاصيل العروض في الوقت الحالي.

وأوضح منصور، في تصريحات لصحف مصرية، أن إدارة النادي حددت مبلغاً قدره 5 ملايين دولار مقابل الموافقة على إعارة كهربا لمدة موسم جديد، أو 15 مليون دولار لقبول بيع عقده بشكلٍ نهائي، لافتاً إلى أن الإدارة لم تحدد بعد الوجهة التي سينتقل إليها اللاعب.

بدوره، أبدى اللاعب محمود كهربا رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي بعد تأقلمه على الأجواء وتحقيقه إنجازات مهمة مع فريق الاتحاد، موضحاً أن قرار بيعه أو إعارته مرة أخرى في يد مجلس إدارة نادي الزمالك.

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