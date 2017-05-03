الأحساء تستعد لإطلاق سجناء الحق الخاص قبل رمضان

وافق محافظ الاحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي – أيده الله – على إطلاق مبادرة (لموا شملي بأسرتي) والتي تستهدف إطلاق عدد من السجناء ممن تسببت الديون في سجنهم في السجن العام بالأحساء والتي تبنتها محكمة التنفيذ بالأحساء بمشاركة جمعية البر بالأحساء وجمعية التنمية الأسرية بالأحساء وغرفة الأحساء.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية و المشرف العام على مبادرة (لموا شملي بأسرتي) رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء الشيخ محمد بن سليمان الموسى بأن المبادرة ستقام يوم 28 من شهر شعبان ولمدة يوم واحد وذلك بعد موافقة صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي – حفظه الله – على إطلاق المبادرة لجمع شمل سجناء الحق الخاص بأسرهم قبل شهر رمضان المبارك وتمكينهم من الصيام مع ذويهم، من أجل إدخال السرور عليهم من خلال إشراك المجتمع في صنع المعروف وإظهار هذه الشعيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهي مما أوصى به ديننا الحنيف في قوله صلى الله عليه وسلم: (من فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة). علما بأن العدد المستهدف من السجناء المتوقع إطلاق سراحهم يتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ سجين علما بأننا نطمح للوصول للحد الأعلى للعدد.

وقدم فضيلة رئيس المحكمة شكره لله أولاً ثم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه اللامحدود لمثل هذه المبادرات المجتمعية وخصوصا المتعلقة بلم شمل الأسر وكما شكر فضيلته محافظ الإحساء صاحب السمو الامير بدر بن جلوي على موافقته ودعمه لهذه المبادرة حرصا من سموه على نجاحها وتحقيق أهدافها الانسانية.

كما شكر الشيخ الموسى معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لتفاعله مع هذه المبادرة وإعطاء الضوء الأخضر بعد أخذ الموافقة من صاحب السمو الأمير محافظ الإحساء وكذلك الشكر لمعالي وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري على مساندته محكمة التنفيذ في هذه المبادرة.

وأكد الشيخ الموسى بأن المبادرة ستنطلق بإذن الله وفق الضوابط المعتبرة للم شمل السجناء بأسرهم وذلك بمتابعة محافظة الاحساء وتنفيذ محكمة التنفيذ بالاحساء وجمعية البر بالاحساء وجمعية التنمية الأسرية بالاحساء وغرفة الاحساء، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، علما بأنه تم توزيع المهام بين الجهات المشاركة وتشكيل فريق العمل الذي سيبدأ مهامه بمقابلة السجناء وأصحاب الديون للتخفيف من مبالغ المديونيات قدر المستطاع قبل انطلاق الحملة.

وأشار الشيخ الموسى بأنه من منطلق إبراز اللحمة الوطنية التي يتمتع بها الشعب السعودي بقيادته الحكيمة، وأهله الكرام، فقد تم تحديد الحساب البنكي (SA0280000562608010260008) الخاص بجمعية البر بالاحساء لاستقبال صدقات وزكوات الراغبين في إنجاح المبادرة التي تهدف الى لم السجناء بأسرهم وكما تأمل اللجنة التنفيذية للمبادرة ان تصل الى إطلاق سراح اكثر من 100 سجين وذلك بتعاون المجتمع بإذن الله.