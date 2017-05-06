التحاق 2834 موظفاً وموظفة بدورات تدريبية في 4 مناطق

يستقبل معهد الإدارة العامة بدءاً من غدٍ الأحد 2834 موظفاً وموظفة من القطاع الحكومي؛ للالتحاق بـ116 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير وفرعيه النسائيين في الرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

وفي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1018 موظفاً حكومياً، بـ43 برنامجاً تدريبياً تشمل: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows – محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات قواعد البيانات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد البحوث الصحية، إعداد الدراسات والاستشارات القانونية، إعداد المراسلات، إعداد الميزانية العامة، الإبداع الإداري، الاتصالات الإدارية، الإشراف الإداري، الإلقاء الفعال، التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية Excel، الجرائم الاقتصادية، الجوانب القانونية لحماية المستهلك، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، الرقابة على المواد، العروض التقديمية Power Point، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تصميم المسوح الإحصائية، جرائم الوظيفة العامة، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، منازعات التأديب، منازعات العقود الإدارية، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة الفعاليات، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الأرشفة الإلكترونية، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، الضمانات البنكية، تحفيز الموظفين، تصميم الاستبانة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 695 موظفاً حكومياً بـ25 برنامجاً تدريبياً هي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة الأداء الوظيفي، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الإشراف الإداري، التحليل الهيكلي لنظم الحاسب، التخطيط التنفيذي، القيود المحاسبية الحكومية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، تجهيز وترتيب المستودعات، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية Outlook، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الإداري، الضمانات البنكية، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.

فيما يلتحق بفـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية 419 موظفاً حكومياً، بـ18 برنامجاً تدريبياً تتضمن: استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد التقارير، إعداد المدربين، الحسابات الختامية الحكومية، الرقابة على المواد، القيود المحاسبية الحكومية، المتابعة الإدارية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تصميم المسوح الإحصائية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، أصول المحاسبة الحكومية، الضمانات البنكية، المحاسبة الحكومية في الفروع.

ويلتحق بفرع المعهد النسائي بالرياض 298 موظفة حكومية بـ12 برنامجاً تدريبياً هي: إدارة التغيير التنظيمي، إدارة الوقت، الاتصالات الإدارية، الإجازات، التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية Excel، خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، غسل الأموال، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع الرؤساء، الأرشفة الإلكترونية، سلوكيات الوظيفة العامة.

أما في فرع المعهد بمنطقة عسير فيلتحق 352 موظفاً حكومياً بـ16 برنامجاً تدريبياً تشمل: إدارة الاجتماعات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية Excel، العروض التقديمية Power Point، القيود المحاسبية الحكومية، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، منازعات العقود الإدارية، مهارات التعامل مع الرؤساء، إدارة المعلومات الشخصية Outlook، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الإداري، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق 52 موظفة حكومية ببرنامجين تدريبيين، هما: مهارات السكرتارية الإبداعية، والاتصال الفعال في العمل.