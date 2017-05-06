صحة تبوك تحتفل باليوم العالمي للربو

شاركت صحة تبوك ممثلة في ادارة الرعاية الصيدلية مساء امس الأول في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للربو بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي ومساعد المدير العام للخدمات المساندة الدكتور نواف الركف وذلك في مجمع المكان مول التجاري , واوضح مدير ادارة الرعاية الصيدلية الصيدلي عواد العنزي ان مشاركة صحة تبوك في هذه الفعالية العالمية تأتي في اطار تشجيع الأشخاص المصابين بهذا المرض على تعلم المزيد عن كيفية التحكم في حالتهم الصحية والوقاية من نوبات الربو كذلك رفع الوعي بين أفراد المجتمع حول مرض الربو، وتقديم النصائح حول كيفية الوقاية من تفاقم أعراضه لدى المصابين به.

من جهتها نصحت الصيدلانية خالدة العنزي مرضى الربو بضرورة اتباع الإرشادات العامة للوقاية والتحكم في الربو كالوقاية من مثيرات الحساسية الداخلية والخارجية وأن يحمل مريض الربو معه بطاقة المتابعة باستمرار مدون بها جميع الأدوية والحذر من صرف الأدوية من تلقاء نفس المريض أو شرائها من الصيدلية دون الرجوع إلى الطبيب كما حذرت الصيدلانية العنزي من عدم استعمال الأدوية التي يتم صرفها للغير والحافظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين .