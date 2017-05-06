 صحة تبوك تحتفل باليوم العالمي للربو | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة تبوك تحتفل باليوم العالمي للربو التحاق 2834 موظفاً وموظفة بدورات تدريبية في 4 مناطق بتوجيه أمير تبوك ..الوطني يشارك في بطولة تبوك الدولية استسلام شرطي أميركي متهم بقتل مراهق مصادر: “الشورى” يدرس دمج “الهيئة” مع “الشؤون الإسلامية” وقصر المدة بين الأذان والإقامة إلى 5 دقائق تطمينات سعودية تنقذ النفط من أدنى مستوى بـ5 أشهر أمير الشرقية يدشن مبادرة “شبابنا غالي علينا”.. وإطلاق أول استطلاع إلكتروني للشباب الاثنين سيارة أول رائد فضاء عربي مسلم تخطف عدسات المصورين بكلاسيك القصيم خبير أمني يحذر من لعبة “الحوت الأزرق” بعد أن حصدت أكثر من 130 حالة انتحار في روسيا خنكار “للمناطق”: المملكة تمتلك أحد أفضل المواقع العالمية لإنتاج الطاقة الشمسية المري : يجب استغلال شهادات اختبار المهنة الصادرة من فروع وزارة العمل لمحاربة البطالة استشاري :9 من كل 10 أشخاص يعانون من تراكم الدهون

صحة تبوك تحتفل باليوم العالمي للربو

صحة تبوك تحتفل باليوم العالمي للربو
المناطق - تبوك
شاركت  صحة تبوك ممثلة في ادارة الرعاية الصيدلية مساء امس الأول في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للربو بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي ومساعد المدير العام للخدمات المساندة الدكتور نواف الركف وذلك في مجمع المكان مول التجاري  , واوضح مدير ادارة الرعاية الصيدلية الصيدلي عواد العنزي ان مشاركة صحة تبوك في هذه الفعالية العالمية تأتي في اطار تشجيع الأشخاص المصابين بهذا المرض على تعلم المزيد عن كيفية التحكم في حالتهم الصحية والوقاية من نوبات الربو كذلك رفع الوعي بين أفراد المجتمع حول مرض الربو، وتقديم النصائح حول كيفية الوقاية من تفاقم أعراضه لدى المصابين به.
من جهتها نصحت الصيدلانية خالدة العنزي مرضى الربو بضرورة اتباع الإرشادات العامة للوقاية والتحكم في الربو كالوقاية من مثيرات الحساسية الداخلية والخارجية وأن يحمل مريض الربو معه بطاقة المتابعة باستمرار مدون بها جميع الأدوية والحذر من صرف الأدوية من تلقاء نفس المريض أو شرائها من الصيدلية دون الرجوع إلى الطبيب كما حذرت الصيدلانية العنزي من عدم استعمال الأدوية التي يتم صرفها للغير والحافظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>